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OPORTUNIDADE

Cephas anuncia 2.000 vagas para cursos a distância

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cephas anuncia 2.000 vagas para cursos a distância
Cephas anuncia 2.000 vagas para cursos a distância

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), oferece 2.000 vagas para quatro cursos de qualificação profissional gratuitos na modalidade EAD (Educação a Distância) para moradores de São José dos Campos.

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As inscrições podem ser feitas de 30 de abril a 27 de maio pela internet, na página do programa Qualifica São José, no site da Prefeitura, ou pela Central 156 (telefone, site e aplicativo). O início das aulas será em 3 de junho.

As vagas

Assistente de vendas  – 500 vagas
Programação em linguagem PHP – 500 vagas
Empreendendo seu negócio – 500 vagas
Incoterms 2020 – 500 vagas

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