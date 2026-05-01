São José dos Campos sempre foi referência em planejamento. Tivemos gestores que olharam décadas à frente e desenharam uma cidade com base em infraestrutura e organização. O anel viário, concebido ainda na gestão do prefeito Sobral, nos anos 70, é um exemplo claro dessa visão. Até hoje, no entanto, essa obra não foi concluída. O que deveria ser um anel tornou-se, na prática, um semicírculo — um retrato simbólico de um planejamento que ficou pelo caminho.

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Enquanto isso, a cidade cresceu. E cresce cada dia mais rápido.