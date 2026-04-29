A Unesp (Universidade Estadual Paulista) confirmou, em nota enviada a OVALE, que recebeu a denúncia de estupro feita pela estudante Carolina Ferreira, em São José dos Campos, mas afirmou que "não dispunha de elementos para dar sequência" à queixa.

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A manifestação da Unesp foi enviada a OVALE nesta quarta-feira, após a repercussão do relato publicado pela aluna nas redes sociais e noticiado pelo jornal em primeira mão. Carolina, hoje com 21 anos, afirma ter sido estuprada por um professor (leia aqui).