A execução de um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), conhecido como “Irmão Quadrado”, desencadeou uma grande operação policial que resultou na prisão de 17 pessoas na região de Taubaté. O homicídio, registrado no bairro Água Quente, foi apontado pela Polícia Civil como consequência direta da disputa pelo controle do tráfico de drogas.

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A partir do crime, investigadores da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) iniciaram um trabalho que identificou uma organização criminosa atuante na área conhecida como “Brooklin”, no bairro Hercules Masson. As apurações indicaram que o assassinato está ligado à guerra entre grupos rivais pelo domínio de pontos de venda de entorpecentes.

Operação Brooklin mobiliza forças de segurança