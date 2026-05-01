A execução de um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), conhecido como “Irmão Quadrado”, desencadeou uma grande operação policial que resultou na prisão de 17 pessoas na região de Taubaté. O homicídio, registrado no bairro Água Quente, foi apontado pela Polícia Civil como consequência direta da disputa pelo controle do tráfico de drogas.
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A partir do crime, investigadores da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) iniciaram um trabalho que identificou uma organização criminosa atuante na área conhecida como “Brooklin”, no bairro Hercules Masson. As apurações indicaram que o assassinato está ligado à guerra entre grupos rivais pelo domínio de pontos de venda de entorpecentes.
Operação Brooklin mobiliza forças de segurança
Na manhã desta quarta-feira (29), a Polícia Civil deflagrou a Operação Brooklin com o objetivo de desarticular o grupo investigado. A ação contou com apoio da Polícia Militar, BAEP, Força Tática e Guardas Municipais de Taubaté e Pindamonhangaba.
Ao todo, foram cumpridos cerca de 40 mandados de busca e 20 de prisão temporária em Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé. Durante a operação, 17 suspeitos foram presos. Outros alvos já estavam detidos por crimes anteriores, e um investigado segue foragido, possivelmente no estado do Rio de Janeiro.
Armas, drogas e dinheiro apreendidos
As equipes apreenderam dois revólveres, munições, grande quantidade de drogas, balanças de precisão, celulares e mais de R$ 5 mil em dinheiro. O material reforça, segundo a polícia, a atuação estruturada da associação criminosa na região.
De acordo com as autoridades, o tráfico de drogas tem relação direta com crimes violentos registrados recentemente na cidade, incluindo homicídios. A operação busca enfraquecer essas organizações e reduzir os índices de violência.
Investigações continuam
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a ligação entre o tráfico e os crimes contra a vida na região.