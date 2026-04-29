30 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SURREAL

Ela engravidou de dois homens ao mesmo tempo

Por Da Redação | Colômbia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Ela engravidou de dois homens ao mesmo tempo
Ela engravidou de dois homens ao mesmo tempo

Um exame de DNA revelou um caso raro envolvendo gêmeos com pais diferentes, surpreendendo especialistas durante a análise de paternidade solicitada pela mãe das crianças, então com dois anos de idade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi identificado em 2018 pelo Laboratório de Genética Populacional e Identificação da Universidade Nacional da Colômbia. Diante do resultado incomum, os testes foram repetidos para confirmação, apontando que os irmãos compartilhavam a mesma mãe, mas tinham pais distintos.

A condição é conhecida como superfecundação heteropaternal, fenômeno extremamente raro na medicina. Há cerca de 20 registros documentados na literatura científica mundial.

Segundo especialistas, apesar de a possibilidade ser conhecida, a ocorrência prática é incomum e dificilmente observada, o que reforçou a necessidade de verificação rigorosa dos resultados obtidos no laboratório.

O caso chamou a atenção da comunidade científica e ajudou a ampliar o conhecimento sobre situações atípicas envolvendo gestação e fertilização.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários