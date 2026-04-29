Um exame de DNA revelou um caso raro envolvendo gêmeos com pais diferentes, surpreendendo especialistas durante a análise de paternidade solicitada pela mãe das crianças, então com dois anos de idade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi identificado em 2018 pelo Laboratório de Genética Populacional e Identificação da Universidade Nacional da Colômbia. Diante do resultado incomum, os testes foram repetidos para confirmação, apontando que os irmãos compartilhavam a mesma mãe, mas tinham pais distintos.