A trajetória da bebê Eva de Paula Riguetti, de oito meses, tem chamado atenção pela superação desde o nascimento. Prematura extrema, ela veio ao mundo com 27 semanas de gestação e apenas 624 gramas, enfrentando um quadro considerado gravíssimo, com estimativa médica inicial de 1% de chance de sobrevivência.

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Natural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, Eva passou 81 dias internada em uma UTI neonatal até receber alta. Após o período de internação, a família cumpriu uma promessa e realizou o batismo da criança no Santuário Nacional de Aparecida.