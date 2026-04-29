A trajetória da bebê Eva de Paula Riguetti, de oito meses, tem chamado atenção pela superação desde o nascimento. Prematura extrema, ela veio ao mundo com 27 semanas de gestação e apenas 624 gramas, enfrentando um quadro considerado gravíssimo, com estimativa médica inicial de 1% de chance de sobrevivência.
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Natural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, Eva passou 81 dias internada em uma UTI neonatal até receber alta. Após o período de internação, a família cumpriu uma promessa e realizou o batismo da criança no Santuário Nacional de Aparecida.
A mãe, Bruna Bello de Paula Riguetti, relata que a experiência transformou sua forma de encarar a vida. Em publicações nas redes sociais, ela compartilha a evolução da filha, incluindo avanços na fisioterapia e o ganho de peso ao longo dos meses.
Segundo Bruna, o período na UTI foi marcado por incertezas e momentos de forte emoção. Ela afirma que a vivência ao lado da filha durante o tratamento intensivo reforçou sua fé diante das dificuldades enfrentadas.
O batismo foi tratado pela família como a conclusão de um ciclo difícil. Durante a visita ao santuário, os pais deixaram na Sala das Promessas um objeto simbólico: o primeiro laço usado por Eva ainda na UTI neonatal.
Em publicação oficial, o Santuário Nacional de Aparecida destacou a história da criança como exemplo de superação, ressaltando a força demonstrada ao longo do tratamento.