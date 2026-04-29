Uma jovem de 20 anos foi morta com nove facadas na manhã de sexta-feira (24) enquanto seguia para o trabalho. O crime foi cometido por um homem que a abordou na rua, chamou pelo apelido e, em seguida, iniciou o ataque.

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O caso ocorreu em Pontal, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Geniane Pereira, e o principal suspeito é Cleomar Borges Gomes, pai de uma amiga da jovem, que segue foragido.