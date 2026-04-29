Uma jovem de 20 anos foi morta com nove facadas na manhã de sexta-feira (24) enquanto seguia para o trabalho. O crime foi cometido por um homem que a abordou na rua, chamou pelo apelido e, em seguida, iniciou o ataque.
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O caso ocorreu em Pontal, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Geniane Pereira, e o principal suspeito é Cleomar Borges Gomes, pai de uma amiga da jovem, que segue foragido.
De acordo com o delegado Claudio Messias, o homem já vinha assediando a vítima há algum tempo, mas não era correspondido. Ainda segundo a investigação, ele teria interpretado de forma equivocada a postura cordial da jovem. Uma testemunha afirmou que o suspeito chegou a tocá-la sem consentimento em ocasiões anteriores.
A polícia aponta que o crime foi premeditado. No dia anterior, o suspeito teria abordado Geniane e a amiga no mesmo local. Ele estudou a rotina das vítimas, aguardou encapuzado e atacou assim que as encontrou novamente.
As investigações indicam que o suspeito teria se irritado ao saber que as jovens haviam conhecido possíveis namorados na cidade. Geniane e a amiga estavam em Pontal havia cerca de duas semanas, após se mudarem por causa de trabalho. A Polícia Civil realiza buscas para localizar o suspeito.