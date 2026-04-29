O Ministério Público de São Paulo decidiu arquivar o pedido de investigação contra o vice-governador Felicio Ramuth (MDB) e sua esposa, Vanessa Piovesan Ramuth. A decisão ocorre em meio a um caso que envolve cooperação internacional e apurações sobre movimentações financeiras no exterior.

Felicio foi prefeito de São José dos Campos entre 2017 e 2022.

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