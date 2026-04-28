Um homem de 33 anos foi preso em flagrante suspeito de espancar os próprios filhos em Taubaté. Um menino de 5 anos está internado em estado grave na UTI, enquanto a irmã, de 10 anos, também sofreu ferimentos e relatou as agressões à polícia.

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Crianças deram entrada com sinais de violência

O caso veio à tona após as duas crianças darem entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) San Marino, no bairro Parque Três Marias, na madrugada de segunda-feira (27).