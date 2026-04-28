Um homem de 33 anos foi preso em flagrante suspeito de espancar os próprios filhos em Taubaté. Um menino de 5 anos está internado em estado grave na UTI, enquanto a irmã, de 10 anos, também sofreu ferimentos e relatou as agressões à polícia.
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Crianças deram entrada com sinais de violência
O caso veio à tona após as duas crianças darem entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) San Marino, no bairro Parque Três Marias, na madrugada de segunda-feira (27).
O menino de 5 anos precisou ser transferido em estado grave e inconsciente para o Hospital Regional. Já a irmã, de 10 anos, apresentava ferimentos na cabeça e no rosto.
Menina relata agressões brutais
Segundo o boletim de ocorrência, a criança contou que o pai levou os dois para a casa dele e passou a agredir o irmão de forma violenta, arremessando o menino contra a parede e contra a piscina.
Ao tentar defender o irmão, ela também foi atingida com chutes na cabeça e no rosto.
As duas vítimas conseguiram fugir e pediram ajuda a um conhecido da família, que as levou até a unidade de saúde.
Suspeito foi encontrado trancado no banheiro
Após o atendimento das vítimas, a Polícia Militar foi até o imóvel do suspeito. Ele foi localizado trancado no banheiro.
No local, os policiais identificaram marcas de sangue próximas à piscina. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado ao plantão policial.
Mãe relata agressão e separação
A mãe das crianças compareceu à delegacia e informou que está em processo de separação do suspeito. Segundo ela, o homem não aceitava o fim do relacionamento.
Ela também afirmou ter sido agredida por ele, que teria mordido sua mão durante uma discussão.
Versão do suspeito e investigação
Em depoimento, o homem negou as agressões contra a filha e a ex-companheira. Ele alegou que tentou atingir um suposto invasor com um pedaço de madeira, mas acabou acertando o filho.
A polícia apreendeu celulares, uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha e frascos que podem ser anabolizantes.
Prisão e medidas legais
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio contra menor de 14 anos.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.