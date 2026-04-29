Um jovem de 18 anos foi atacado com uma agulha por uma mulher desconhecida e precisou iniciar tratamento preventivo contra infecções. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (24), e a Polícia Civil investiga a identidade da suspeita.

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A agressão aconteceu na Rua Quinze de Novembro, em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz caminhava com dois conhecidos quando foi atingido nas costas por uma picada. Ao se virar, não conseguiu identificar a autora, que se misturou entre pedestres.