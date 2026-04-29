Um jovem de 18 anos foi atacado com uma agulha por uma mulher desconhecida e precisou iniciar tratamento preventivo contra infecções. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (24), e a Polícia Civil investiga a identidade da suspeita.
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A agressão aconteceu na Rua Quinze de Novembro, em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz caminhava com dois conhecidos quando foi atingido nas costas por uma picada. Ao se virar, não conseguiu identificar a autora, que se misturou entre pedestres.
Mesmo sem ver o rosto da agressora, a vítima relatou que se tratava de uma mulher branca, com cerca de 60 anos, que usava máscara descartável.
Segundo a família, o jovem voltava de um curso de jovem aprendiz e inicialmente não percebeu o que havia ocorrido. Ele só entendeu a situação após o alerta de uma pedestre, que afirmou ter visto a mulher utilizando uma agulha.
Após o episódio, o rapaz passou mal e buscou ajuda no Grand Plaza Shopping, onde entrou em contato com os familiares. Em seguida, foi levado a um hospital particular para realização de exames e, posteriormente, encaminhado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para iniciar o protocolo de profilaxia pós-exposição.
O tratamento é considerado uma medida de urgência para prevenir infecções como HIV, hepatites virais e outras ISTs. A medicação deve ser iniciada preferencialmente nas primeiras horas após a exposição e tem duração de 28 dias.
A família registrou o caso como lesão corporal no 1º Distrito Policial de Santo André. O jovem segue abalado com o ocorrido, e a polícia trabalha para identificar a suspeita.