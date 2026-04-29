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VIOLÊNCIA

Jovem de 18 anos passa mal após levar agulhada de desconhecida

Por Da Redação | Santo André
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Jovem de 18 anos passa mal após levar agulhada de desconhecida
Jovem de 18 anos passa mal após levar agulhada de desconhecida

Um jovem de 18 anos foi atacado com uma agulha por uma mulher desconhecida e precisou iniciar tratamento preventivo contra infecções. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (24), e a Polícia Civil investiga a identidade da suspeita.

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A agressão aconteceu na Rua Quinze de Novembro, em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz caminhava com dois conhecidos quando foi atingido nas costas por uma picada. Ao se virar, não conseguiu identificar a autora, que se misturou entre pedestres.

Mesmo sem ver o rosto da agressora, a vítima relatou que se tratava de uma mulher branca, com cerca de 60 anos, que usava máscara descartável.

Segundo a família, o jovem voltava de um curso de jovem aprendiz e inicialmente não percebeu o que havia ocorrido. Ele só entendeu a situação após o alerta de uma pedestre, que afirmou ter visto a mulher utilizando uma agulha.

Após o episódio, o rapaz passou mal e buscou ajuda no Grand Plaza Shopping, onde entrou em contato com os familiares. Em seguida, foi levado a um hospital particular para realização de exames e, posteriormente, encaminhado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para iniciar o protocolo de profilaxia pós-exposição.

O tratamento é considerado uma medida de urgência para prevenir infecções como HIV, hepatites virais e outras ISTs. A medicação deve ser iniciada preferencialmente nas primeiras horas após a exposição e tem duração de 28 dias.

A família registrou o caso como lesão corporal no 1º Distrito Policial de Santo André. O jovem segue abalado com o ocorrido, e a polícia trabalha para identificar a suspeita.

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