Um homem de 28 anos foi morto durante uma tentativa de assalto enquanto voltava do treino de futebol com o filho, de 7 anos. A criança estava no banco de trás do carro, presenciou toda a ação e não ficou ferida.
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O crime aconteceu em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira.
De acordo com relatos de familiares, Marcos era um pai presente e costumava acompanhar o filho em atividades do dia a dia, incluindo os treinos. A morte causou forte comoção entre amigos e parentes.
Nas redes sociais, a esposa prestou uma homenagem emocionada, descrevendo o marido como um companheiro dedicado e “o melhor pai do mundo”. O casal estava junto havia 13 anos.
O caso reforça o cenário de violência urbana na região. As circunstâncias do crime devem ser investigadas pelas autoridades.