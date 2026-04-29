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TRAGÉDIA

Em tentativa de assalto, pai morre na frente do filho

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Em tentativa de assalto, pai morre na frente do filho
Em tentativa de assalto, pai morre na frente do filho

Um homem de 28 anos foi morto durante uma tentativa de assalto enquanto voltava do treino de futebol com o filho, de 7 anos. A criança estava no banco de trás do carro, presenciou toda a ação e não ficou ferida.

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O crime aconteceu em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira.

De acordo com relatos de familiares, Marcos era um pai presente e costumava acompanhar o filho em atividades do dia a dia, incluindo os treinos. A morte causou forte comoção entre amigos e parentes.

Nas redes sociais, a esposa prestou uma homenagem emocionada, descrevendo o marido como um companheiro dedicado e “o melhor pai do mundo”. O casal estava junto havia 13 anos.

O caso reforça o cenário de violência urbana na região. As circunstâncias do crime devem ser investigadas pelas autoridades.

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