Um homem de 28 anos foi morto durante uma tentativa de assalto enquanto voltava do treino de futebol com o filho, de 7 anos. A criança estava no banco de trás do carro, presenciou toda a ação e não ficou ferida.

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O crime aconteceu em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira.