Uma mulher flagrou o marido ao lado de outra mulher e protagonizou uma discussão em via pública. A cena foi registrada em vídeo e mostra o momento em que o homem, caminhoneiro, se preparava para subir na carreta acompanhado da suposta amante, quando foi surpreendido pela esposa.
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O caso aconteceu enquanto o motorista iniciava uma viagem, em Sinop (MT). Nas imagens, a mulher puxa o marido e inicia uma discussão acalorada, com troca de acusações e empurrões.
Durante o confronto, ela afirma que foi deixada em casa mesmo estando grávida, enquanto o companheiro levaria a outra mulher. O homem nega traição e sustenta que apenas oferecia carona.
O vídeo circulou nas redes sociais e gerou repercussão, com diferentes interpretações sobre a situação e o comportamento dos envolvidos. Na verdade, a cena é impretada pela influenciadora e atriz Natalia Ribeiro, que imita novelas da vida real.