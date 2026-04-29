Uma mulher flagrou o marido ao lado de outra mulher e protagonizou uma discussão em via pública. A cena foi registrada em vídeo e mostra o momento em que o homem, caminhoneiro, se preparava para subir na carreta acompanhado da suposta amante, quando foi surpreendido pela esposa.

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O caso aconteceu enquanto o motorista iniciava uma viagem, em Sinop (MT). Nas imagens, a mulher puxa o marido e inicia uma discussão acalorada, com troca de acusações e empurrões.