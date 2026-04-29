O marido de uma ex-miss assassinada afirmou à polícia que demorou a comunicar o crime porque tentou cuidar do bebê do casal após a morte da esposa. A vítima, Carolina Flores Gómez, de 27 anos, foi morta a tiros no dia 15 de abril. O comportamento do viúvo passou a ser investigado pelas autoridades.

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O caso ocorreu na Cidade do México. Carolina, que representou o país no Miss Teen Universe em 2017, foi atingida por disparos no rosto, pescoço e cabeça dentro de casa.