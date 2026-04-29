O marido de uma ex-miss assassinada afirmou à polícia que demorou a comunicar o crime porque tentou cuidar do bebê do casal após a morte da esposa. A vítima, Carolina Flores Gómez, de 27 anos, foi morta a tiros no dia 15 de abril. O comportamento do viúvo passou a ser investigado pelas autoridades.
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O caso ocorreu na Cidade do México. Carolina, que representou o país no Miss Teen Universe em 2017, foi atingida por disparos no rosto, pescoço e cabeça dentro de casa.
Segundo informações do repórter policial Carlos Jiménez, o marido, identificado como Alejandro, relatou que permaneceu no imóvel após o crime e tentou alimentar o bebê, chegando a amamentá-lo e dar banho na criança antes de acionar advogados. A polícia só foi comunicada no dia seguinte.
A mãe da vítima, Reyna Gómez Molina, acusa o genro de ter mantido o corpo na residência para dar tempo à própria mãe fugir. A principal suspeita do crime é Erika Maria Herrera, de 63 anos, sogra de Carolina, que segue foragida.
Imagens de câmeras de segurança mostram a suspeita se aproximando da vítima com uma arma. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir disparos logo após as duas saírem do campo de visão. Instantes depois, o marido aparece com o bebê no colo e questiona a mãe sobre o ataque. Ela teria respondido que agiu por raiva e feito declarações de cunho possessivo em relação ao filho.
As autoridades realizam buscas para localizar a suspeita e esclarecer todos os detalhes do caso.