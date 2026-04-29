A Polícia Civil investiga a morte de Sueli Soares, de 60 anos, encontrada sem vida dentro de casa em Caçapava. O principal suspeito, o companheiro Claudenir Germano da Silva, de 50 anos, confessou o crime e teve parte de seu depoimento em vídeo divulgada pelo delegado Hugo Pereira.

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Nas imagens, Claudenir relata que havia ingerido bebida alcoólica antes de ir até a casa da vítima e que o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes. “Eu desci lá… tinha bebido. A briga mesmo ocorreu por ciúme e traição”, afirmou.

Marido confessa o crime