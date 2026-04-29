A Polícia Civil investiga a morte de Sueli Soares, de 60 anos, encontrada sem vida dentro de casa em Caçapava. O principal suspeito, o companheiro Claudenir Germano da Silva, de 50 anos, confessou o crime e teve parte de seu depoimento em vídeo divulgada pelo delegado Hugo Pereira.
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Nas imagens, Claudenir relata que havia ingerido bebida alcoólica antes de ir até a casa da vítima e que o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes. “Eu desci lá… tinha bebido. A briga mesmo ocorreu por ciúme e traição”, afirmou.
Marido confessa o crime
Em outro trecho, ele descreve a dinâmica do crime. “Segurei as mãos dela… tinha um travesseiro… era o rosto dela e executei”, disse. O suspeito também declarou arrependimento durante o depoimento. “Eu sei que eu errei, quero pagar”, completou.
Segundo a Polícia Civil, Claudenir contou que utilizou um travesseiro para asfixiar Sueli dentro da residência, localizada no bairro Vila Velha, na região de Caçapava Velha. Ele também afirmou que a vítima tentou reagir e chegou a morder sua mão durante o ataque, o que explicaria marcas de sangue observadas posteriormente.
Corpo da vítima foi encontrado pela família
O corpo de Sueli foi encontrado por familiares, que estranharam a falta de contato. A casa estava fechada e sem sinais de movimentação, o que levou os parentes a entrarem no imóvel, onde localizaram a vítima já sem vida.
A versão apresentada pelo suspeito será confrontada com laudos periciais e o exame necroscópico. A motivação relatada, ligada a ciúmes e suspeita de traição, reforça a linha de investigação como feminicídio, quando o crime ocorre em contexto de violência doméstica ou de gênero.
O caso gerou grande comoção entre moradores da cidade e segue sob investigação das autoridades.