JUREMA CURSINO DOS SANTOS
Idade: 94
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 30/04/2026 das 08:00 às 14:00
Sepultamento: CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 30/04/2026 14:00
SEBASTIANA MARIA LOURENÇO
Idade: 72
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 30/04/2026 11:00
MARIA TEREZA DE JESUS
Idade: 93
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 30/04/2026 11:00
LOURDES BRAZ ALBRES
Idade: 101
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 30/04/2026 11:00
CLAUDIA SANTOS LOPES FERREIRA
Idade: 37
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CAÇAPAVA
Sepultamento: CEM. PQ DAS HORTÊNSIAS/ CAÇAPAVA-SP - 30/04/2026 11:00
JOSE NILSON SOARES CABRAL
Idade: 59
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: URBAM SALA 4 - 29/04/2026 das 22:00 às 10:30
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 30/04/2026 10:30
ANTÔNIO LUIZ FERREIRA
Idade: 83
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 29/04/2026 das 18:00 às 10:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 30/04/2026 10:00
SILVIA MARCIA MALTA CURSINO
Idade: 71
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 30/04/2026 09:00
GUACIRA FUNK RAMOS
Idade: 68
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 29/04/2026 23:00