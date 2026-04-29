Ícone do modernismo brasileiro, o quadro Operários (1933), deixou um vazio no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, desde que foi retirado, em 2019. Agora, moradores da cidade se mobilizam para trazer a obra de 'volta para casa'.

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A obra, de Tarsila do Amaral (1886-1973), permaneceu no Palácio Boa Vista entre 1970 e 2019, quando foi transferido, na gestão do governador João Doria (à época no PSDB), para o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, sede do governo estadual.