Um vazamento em uma das tubulações da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na rua Paraibuna, no Jardim São Dimas, em São José dos Campos, pode causar falha no abastecimento de água na região. A falha foi provocada durante a execução de uma obra da Prefeitura de São José dos Campos.

Por meio de nota, a companhia esclareceu que precisou interromper o fluxo no trecho afetado e mobilizou uma equipe técnica para realizar a manutenção corretiva.

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