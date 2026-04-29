O Governo do Estado de São Paulo encaminhou nesta terça-feira (28) à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) o projeto de lei que propõe reajuste do salário mínimo paulista para R$ 1.874. Caso aprovado, o novo valor ficará 15,6% acima do piso nacional vigente.
Novo valor
Com o novo valor, o salário mínimo paulista superará o atual salário nacional em R$ 253, funcionando como referência para o mercado de trabalho no estado.
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O aumento nominal será de 46% em comparação aos R$ 1.284 pagos em 2022. O reajuste acumulado nos últimos quatro anos supera tanto a alta do piso nacional no mesmo intervalo, de 33,7%, quanto a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que foi de 19,5%.
Próximos passos
A proposta beneficia trabalhadores de mais de 70 categorias profissionais que não possuem piso salarial definido por legislação federal ou acordos coletivos. O projeto agora será analisado pelos deputados estaduais na Alesp. Se aprovado, o novo salário mínimo passará a valer em todo o estado de São Paulo.