O Governo do Estado de São Paulo encaminhou nesta terça-feira (28) à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) o projeto de lei que propõe reajuste do salário mínimo paulista para R$ 1.874. Caso aprovado, o novo valor ficará 15,6% acima do piso nacional vigente.

Novo valor

Com o novo valor, o salário mínimo paulista superará o atual salário nacional em R$ 253, funcionando como referência para o mercado de trabalho no estado.

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