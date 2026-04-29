Homem conhecido como "Irmão Gonzaga", integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e procurado pela Justiça por crime de homicídio, foi localizado e recapturado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Pindamonhangaba.

A ação ocorreu na terça-feira (28), por volta das 19h10, no bairro Jardim dos Eucaliptos. Nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas ele confessou guardar uma arma em sua residência.

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