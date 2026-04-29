30 de abril de 2026
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AÇÃO DO BAEP

Procurado por homicídio, 'Irmão Gonzaga' do PCC é preso em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Arma apreendida em Pindamonhangaba
Arma apreendida em Pindamonhangaba

Homem conhecido como "Irmão Gonzaga", integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e procurado pela Justiça por crime de homicídio, foi localizado e recapturado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Pindamonhangaba.

A ação ocorreu na terça-feira (28), por volta das 19h10, no bairro Jardim dos Eucaliptos. Nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas ele confessou guardar uma arma em sua residência.

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Em diligência ao local, foi apreendida uma pistola Taurus, calibre 380, com numeração suprimida, além de 15 munições CBC Treina intactas.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Pindamonhangaba e permaneceu à disposição da Justiça.

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