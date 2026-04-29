O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, está com baixo estoque de leite materno e precisa de doações.
Atualmente, a unidade conta com 35 litros armazenados, volume muito abaixo dos 110 litros considerados necessários para atendimento aos bebês internados, principalmente em UTIs neonatais.
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O banco
Único banco de leite da cidade, o serviço abastece hospitais públicos e privados e garante alimentação essencial para mais de 100 recém-nascidos. A produção média mensal é de 90 litros, porém a redução no número de doadoras já compromete o abastecimento.
Há cerca de 50 doadoras ativas, número considerado insuficiente para manter os estoques em níveis seguros e garantir regularidade no atendimento hospitalar.
Como funciona a doação
O processo de doação é gratuito, simples e acompanhado pela equipe do hospital. Após o primeiro contato telefônico, a mãe recebe orientações e passa por avaliação de saúde. Em seguida, profissionais realizam visita domiciliar para coleta de exames e entrega de materiais necessários, como frascos esterilizados, máscaras e toucas.
O leite é retirado pela própria doadora em casa e recolhido semanalmente pelo hospital, seguindo protocolos rígidos de higiene e qualidade. Antes de chegar aos bebês, o leite passa por etapas de seleção, classificação e controle sanitário.
Importância do leite materno para prematuros
O leite materno é essencial para o desenvolvimento dos recém-nascidos, especialmente os prematuros.
Entre os principais benefícios estão o fortalecimento do sistema imunológico, a redução de infecções e o crescimento saudável.
Como doar
Mães interessadas em ajudar podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone (12) 3901-3507.
Podem doar mães que estejam amamentando e tenham produção excedente, ou seja, leite disponível após alimentar o próprio bebê.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Ambulatório da Mulher do Hospital Municipal, localizado na rua Saigiro Nakamura, nº 800, Vila Industrial, em São José dos Campos.
Neste momento de baixa no estoque, cada nova doadora pode ajudar a salvar vidas.