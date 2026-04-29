O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, está com baixo estoque de leite materno e precisa de doações.

Atualmente, a unidade conta com 35 litros armazenados, volume muito abaixo dos 110 litros considerados necessários para atendimento aos bebês internados, principalmente em UTIs neonatais.

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O banco