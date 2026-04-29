O bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos, celebra o Dia do Trabalhador (1º de maio) com a 46ª edição da Festa do Trabalhador.

A festa oferece a tradicional macarronada servida desde 1979, além de eventos religiosos e lazer infantil.

Agenda

As celebrações começam às 9h30 com uma missa na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Logo após, a partir das 10h30, a rua dos Lavradores recebe a rua de Lazer, que oferecerá cinco horas de atividades recreativas, incluindo jogos, brinquedos, teatro de fantoches da Urbam e ações educativas do projeto Educamob.