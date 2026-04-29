O bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos, celebra o Dia do Trabalhador (1º de maio) com a 46ª edição da Festa do Trabalhador.
A festa oferece a tradicional macarronada servida desde 1979, além de eventos religiosos e lazer infantil.
Agenda
As celebrações começam às 9h30 com uma missa na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Logo após, a partir das 10h30, a rua dos Lavradores recebe a rua de Lazer, que oferecerá cinco horas de atividades recreativas, incluindo jogos, brinquedos, teatro de fantoches da Urbam e ações educativas do projeto Educamob.
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Uma das novidades deste ano é a exposição de robótica da Equipe Optrom, que levará robôs construídos com tecnologia Lego para interação com o público.
A distribuição de pipoca, algodão-doce e refrigerantes complementa o acolhimento às famílias durante toda a tarde de feriado na Praça 1º de Maio.
Macarronada
A distribuição da tradicional macarronada à bolonhesa começa às 12h na Escola Estadual Dorival Monteiro (rua dos Pedreiros, nº 367). O preparo da massa começa na noite de quinta-feira (30), enquanto o molho é finalizado na manhã do evento para garantir o frescor e a qualidade do prato.
São esperadas cerca de 10 mil pessoas para o almoço, preparado e servido por voluntários e servidores.
Segurança
Para viabilizar a estrutura e a segurança da festa, cerca de 600 profissionais estão mobilizados. O contingente inclui equipes das polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e profissionais de saúde, além de técnicos de manutenção, eletricistas e agentes de mobilidade urbana.