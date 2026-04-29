Uma estudante brasileira de 23 anos foi encontrada morta dentro de casa após ser atacada com dezenas de golpes de faca. A perícia apontou que a vítima sofreu 67 perfurações. O principal suspeito do crime é o ex-namorado, que está foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira, em Ciudad del Este, no Paraguai. A vítima foi identificada como Julia Vitória Sobierai Cardoso, estudante de medicina.