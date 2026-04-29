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FEMINICÍDIO

Quem matou Julia? Brasileira é achada morta a facadas no Paraguai

Por Da Redação | Ciudad del Este (PAR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Julia Vitória Sobierai Cardoso
Julia Vitória Sobierai Cardoso

Uma estudante brasileira de 23 anos foi encontrada morta dentro de casa após ser atacada com dezenas de golpes de faca. A perícia apontou que a vítima sofreu 67 perfurações. O principal suspeito do crime é o ex-namorado, que está foragido.

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O caso ocorreu na tarde de sexta-feira, em Ciudad del Este, no Paraguai. A vítima foi identificada como Julia Vitória Sobierai Cardoso, estudante de medicina.

De acordo com as autoridades locais, o crime é tratado como feminicídio. O suspeito é o ex-companheiro da jovem, Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, natural do Maranhão.

A polícia segue em buscas para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.

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