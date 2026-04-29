Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (27) dentro da residência onde trabalhava como caseira. A vítima já estava sem sinais vitais quando foi localizada, e o caso é tratado como suspeita de crime.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O fato ocorreu no Sítio Boqueirão, na zona rural de Desterro, no Sertão da Paraíba. A vítima foi identificada como Estefani Vitória dos Santos Ferreira, natural de Itapetim, em Pernambuco.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 9h após o proprietário da fazenda estranhar a falta de movimentação no imóvel. Ao chegarem, os policiais encontraram sinais de possível violência, incluindo manchas semelhantes a sangue no interior da residência.
Durante a vistoria, a jovem foi localizada em um dos quartos, já sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e a morte foi confirmada no local por equipes técnicas.
Uma arma de fogo artesanal foi encontrada no imóvel e apreendida, mas, conforme informações iniciais da perícia, a morte não teria sido provocada por disparo.
O principal suspeito é o companheiro da vítima, identificado como Igor Ventura dos Santos, de 27 anos, que não foi encontrado. Equipes policiais realizaram buscas na região, mas ele segue foragido.
De acordo com a Polícia Militar, há indícios de que o crime tenha ocorrido durante a noite, antes do acionamento das autoridades.
O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Teixeira, que continua as diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e localizar o suspeito.