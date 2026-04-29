O distrito do Quiririm, em Taubaté, se prepara para receber a 37ª edição da Festa da Colônia Agrícola Italiana.
A festa, que é tradição e parte do calendário oficial do município, começa na quarta-feira (29) e vai até 3 de maio de 2026 com uma programação que contempla música, dança, eventos religiosos, além da gastronomia típica.
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O tema da edição é “Vieni mangiare con noi!”, que significa “Venham comer com a gente!”, um convite à visitação das 27 barracas que oferecerão pratos especiais confeccionados pelos descendentes de italianos que vivem na região.
Durante os cinco dias de festa serão preparadas 13 toneladas de massa e molho para alimentar aproximadamente 250 mil visitantes.
Entre as atrações estão grupos folclóricos de dança e música e intervenções teatrais, como a banda Mistura Itália, o grupo folclórico Italiano La Prima Tarantella, Três Tenores do Brasil, Duo Notte Stellata e outras.