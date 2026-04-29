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COLÔNIA AGRÍCOLA

Taubaté: Quiririm recebe festa italiana com música e gastronomia

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
37ª edição da Festa da Colônia Agrícola Italiana no Quiririm
37ª edição da Festa da Colônia Agrícola Italiana no Quiririm

O distrito do Quiririm, em Taubaté, se prepara para receber a 37ª edição da Festa da Colônia Agrícola Italiana.

A festa, que é tradição e parte do calendário oficial do município, começa na quarta-feira (29) e vai até 3 de maio de 2026 com uma programação que contempla música, dança, eventos religiosos, além da gastronomia típica.

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O tema da edição é “Vieni mangiare con noi!”, que significa “Venham comer com a gente!”, um convite à visitação das 27 barracas que oferecerão pratos especiais confeccionados pelos descendentes de italianos que vivem na região. 

Durante os cinco dias de festa serão preparadas 13 toneladas de massa e molho para alimentar aproximadamente 250 mil visitantes.

Entre as atrações estão grupos folclóricos de dança e música e intervenções teatrais, como a banda Mistura Itália, o grupo folclórico Italiano La Prima Tarantella, Três Tenores do Brasil, Duo Notte Stellata e outras.

Clique aqui para acessar a agenda completa.

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