O distrito do Quiririm, em Taubaté, se prepara para receber a 37ª edição da Festa da Colônia Agrícola Italiana.

A festa, que é tradição e parte do calendário oficial do município, começa na quarta-feira (29) e vai até 3 de maio de 2026 com uma programação que contempla música, dança, eventos religiosos, além da gastronomia típica.

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