A Polícia Militar prendeu, na noite desta segunda-feira (27), o principal suspeito do feminicídio de Sueli Soares, de 60 anos, encontrada morta dentro de casa em Caçapava. A captura ocorreu em Tremembé, dois dias após o crime.

O investigado é Claudenir Germano da Silva, de 50 anos, companheiro da vítima. Ele foi localizado em uma residência no bairro Alberto Ronconi, após informação do serviço reservado da PM.

Mandado de prisão preventiva já havia sido expedido

No local, um familiar autorizou a entrada dos policiais, que encontraram o suspeito no interior do imóvel. Após consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão preventiva expedido no domingo (26) pela Justiça de Taubaté.