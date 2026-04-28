A Polícia Militar prendeu, na noite desta segunda-feira (27), o principal suspeito do feminicídio de Sueli Soares, de 60 anos, encontrada morta dentro de casa em Caçapava. A captura ocorreu em Tremembé, dois dias após o crime.
O investigado é Claudenir Germano da Silva, de 50 anos, companheiro da vítima. Ele foi localizado em uma residência no bairro Alberto Ronconi, após informação do serviço reservado da PM.
Mandado de prisão preventiva já havia sido expedido
No local, um familiar autorizou a entrada dos policiais, que encontraram o suspeito no interior do imóvel. Após consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão preventiva expedido no domingo (26) pela Justiça de Taubaté.
A ocorrência foi apresentada no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté. Após a captura, Claudenir foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e, em seguida, levado à Unidade Transitória de Custódia (UTC), onde permanece à disposição da Justiça.
Crime é investigado como feminicídio
Sueli Soares foi encontrada morta na noite de sábado (25), em uma residência na Rua das Acácias, no bairro Vila Velha, região de Caçapava Velha. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.
De acordo com apurações iniciais, o corpo apresentava sinais de agressão. O boletim de ocorrência também apontou indícios como câmera de segurança arrancada e o desaparecimento de objetos pessoais da vítima.
Família cobrava Justiça após o crime
Familiares relataram que Sueli mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de três anos. Após o crime, parentes passaram a cobrar Justiça e suspeitavam que ele estivesse escondido para evitar a prisão.
A Justiça decretou a prisão preventiva no dia seguinte à localização do corpo.
Investigação continua após prisão
Apesar da captura encerrar o período em que o suspeito era considerado foragido, a investigação segue em andamento. A Polícia Civil deve reunir provas, ouvir testemunhas e analisar imagens para esclarecer a dinâmica do crime.
Com a prisão preventiva, Claudenir permanece detido enquanto o caso avança. O Ministério Público ainda deverá avaliar a apresentação de denúncia e as possíveis qualificadoras.