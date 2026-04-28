A chegada de uma frente fria que avança pelo oceano já provoca mudanças no tempo e aumento das chuvas na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas com validade até as 23h59 desta terça-feira (28). O aviso é classificado como perigo potencial, o que exige atenção para a possibilidade de queda de árvores e alagamentos.

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Alerta de chuvas e ventos