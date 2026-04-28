A chegada de uma frente fria que avança pelo oceano já provoca mudanças no tempo e aumento das chuvas na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas com validade até as 23h59 desta terça-feira (28). O aviso é classificado como perigo potencial, o que exige atenção para a possibilidade de queda de árvores e alagamentos.
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Alerta de chuvas e ventos
De acordo com o Inmet, o alerta emitido originalmente na segunda-feira (27) se renova para todo o dia de hoje com previsão de chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir o volume total de até 50 milímetros no acumulado diário.
Além disso, a região pode registrar ventos intensos, com rajadas variando entre 40 e 60 km/h. A expectativa é de aumento de nebulosidade, pancadas de chuva e queda nas temperaturas em cidades como São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá.
Previsão das temperaturas na região
Com a virada no tempo, os termômetros registram queda em comparação aos últimos dias em todas as cidades da RMVale. Em São José dos Campos e Taubaté, as temperaturas variam entre a mínima de 17°C e a máxima de 24°C. No Litoral Norte, em Caraguatatuba e Ubatuba, os termômetros oscilam entre os 20°C e 25°C.
Já na Serra da Mantiqueira, o frio é mais acentuado devido à altitude e à cobertura de nuvens. Em Campos do Jordão, a mínima prevista é de 12°C, com a máxima não ultrapassando os 18°C durante a tarde.
Orientações
Apesar do alerta indicar baixo risco de grandes desastres, há possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupções momentâneas no fornecimento de energia elétrica em pontos isolados.
O Inmet reforça que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. A instabilidade deve permanecer sobre a região pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 30 de abril.