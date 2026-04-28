Moradores da região sul de São José dos Campos relataram problemas de intermitência no fornecimento de energia elétrica.

Campo dos Alemães, Jardim Imperial, Jardim Colonial, Dom Pedro 1º e Cruzeiro do Sul questionam lidam com a oscilação desde o último domingo (24) com maior intensidade entre 17h e 19h.

Causa do Problema

Em nota oficial, a EDP, concessionária responsável pelo abastecimento na região, esclareceu que a causa foi a queda de galhos de árvore sobre a fiação, o que impactou o fornecimento em trechos dos bairros.