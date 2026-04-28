30 de abril de 2026
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REDE ELÉTRICA

Moradores da zona sul de SJC reclamam de falta de energia

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Moradores da região sul de São José dos Campos relataram problemas de intermitência no fornecimento de energia elétrica.

Campo dos Alemães, Jardim Imperial, Jardim Colonial, Dom Pedro 1º e Cruzeiro do Sul questionam lidam com a oscilação desde o último domingo (24) com maior intensidade entre 17h e 19h.

Causa do Problema

Em nota oficial, a EDP, concessionária responsável pelo abastecimento na região, esclareceu que a causa foi a queda de galhos de árvore sobre a fiação, o que impactou o fornecimento em trechos dos bairros.

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    A empresa informou que o sistema de proteção da rede foi acionado automaticamente, o que resultou nos "piques" de energia sentidos pela população.

    "A equipe técnica da concessionária realizou a remoção da vegetação e os reparos necessários. O serviço foi normalizado em seguida", afirmou a EDP em nota.

    Apesar da normalização anunciada pela companhia, recomenda-se que moradores que ainda apresentem problemas individuais em suas residências entrem em contato com os canais de atendimento da concessionária para a abertura de chamados específicos.

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