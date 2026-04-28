Moradores da região sul de São José dos Campos relataram problemas de intermitência no fornecimento de energia elétrica.
Campo dos Alemães, Jardim Imperial, Jardim Colonial, Dom Pedro 1º e Cruzeiro do Sul questionam lidam com a oscilação desde o último domingo (24) com maior intensidade entre 17h e 19h.
Causa do Problema
Em nota oficial, a EDP, concessionária responsável pelo abastecimento na região, esclareceu que a causa foi a queda de galhos de árvore sobre a fiação, o que impactou o fornecimento em trechos dos bairros.
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A empresa informou que o sistema de proteção da rede foi acionado automaticamente, o que resultou nos "piques" de energia sentidos pela população.
"A equipe técnica da concessionária realizou a remoção da vegetação e os reparos necessários. O serviço foi normalizado em seguida", afirmou a EDP em nota.
Apesar da normalização anunciada pela companhia, recomenda-se que moradores que ainda apresentem problemas individuais em suas residências entrem em contato com os canais de atendimento da concessionária para a abertura de chamados específicos.