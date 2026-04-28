A investigação sobre a morte de Robson Carvalho Esteves de Farias, o Dudu, de 35 anos, ganhou um novo elemento: a ex-modelo Casey Cristina da Silva Rogeschi Zimmermann afirmou à polícia que matou o companheiro após ter visto um vídeo íntimo dele com outra.

A informação foi noticiada pela imprensa paranaense.

O crime ocorreu em Curitiba, no último sábado (25), e segue sendo apurado pela Polícia Civil. A vítima era natural de São José dos Campos. A família cobra justiça.

Nova motivação é investigada pela polícia