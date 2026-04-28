A investigação sobre a morte de Robson Carvalho Esteves de Farias, o Dudu, de 35 anos, ganhou um novo elemento: a ex-modelo Casey Cristina da Silva Rogeschi Zimmermann afirmou à polícia que matou o companheiro após ter visto um vídeo íntimo dele com outra.
A informação foi noticiada pela imprensa paranaense.
O crime ocorreu em Curitiba, no último sábado (25), e segue sendo apurado pela Polícia Civil. A vítima era natural de São José dos Campos. A família cobra justiça.
Nova motivação é investigada pela polícia
Segundo informações que surgiram durante a apuração, a discussão entre o casal teria se intensificado após o suposto flagra envolvendo um conteúdo íntimo, o que pode ter desencadeado a sequência de agressões.
A polícia ainda investiga as circunstâncias exatas do episódio e se esse fator foi determinante para o crime.
Crime ocorreu após discussão dentro do apartamento
De acordo com as investigações, o casal teve uma série de discussões ao longo do dia. Em um dos momentos de conflito, Casey teria pegado uma faca na cozinha e desferido golpes contra Dudu no quarto do apartamento, atingindo principalmente o peito.
Após o ataque, ela deixou o imóvel e confessou o crime a vizinhos.
Suspeita foi presa e alega legítima defesa
A ex-modelo foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia. Em depoimento, afirmou que agiu após sofrer agressões e alegou legítima defesa.
A versão é analisada pela Polícia Civil, que investiga o caso como homicídio.
Corpo foi enterrado em São José dos Campos
O corpo de Dudu foi trasladado para São José dos Campos, onde foi sepultado no Cemitério do Jardim Morumbi.
A morte gerou forte comoção entre amigos e familiares, com diversas homenagens nas redes sociais.
Investigação segue em andamento
A Polícia Civil continua reunindo depoimentos e provas para esclarecer a dinâmica do crime, incluindo o possível papel do desentendimento envolvendo o vídeo íntimo.