30 de abril de 2026
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MORROS E ENCOSTAS

Após 12 anos, Campos do Jordão atualiza mapa de áreas de risco

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMCJ
IPT faz novo mapeamento em Campos do Jordão
IPT faz novo mapeamento em Campos do Jordão

O IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) iniciou a atualização do mapeamento das áreas de risco em Campos do Jordão. O trabalho visa a elaboração do novo PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos) para identificar regiões sujeitas a deslizamentos e enchentes e planejar ações preventivas.

A cidade possui áreas que demandam atenção especial e o estudo técnico auxiliará na criação de políticas públicas específicas para esses locais, devendo reduzir em 80% as zonas de perigo em encostas.

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Metodologia e Classificação

Nesta fase inicial, os técnicos utilizam drones para a captura de imagens aéreas das zonas vulneráveis. Na sequência, serão realizadas vistorias de campo para detalhar o nível de perigo. São consideradas áreas de risco baixo ou médio, as que necessitam apenas de monitoramento. Já as áreas sujeitas a ocorrências imediatas em casos de chuvas são classificadas como área de risco alto ou muito alto.

Atualidade

O mapeamento da cidade não era atualizado há 12 anos. O último levantamento, feito em 2014 pelo IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais), apontou 175 setores de risco, abrangendo 3.985 moradias, distribuídos da seguinte forma:

  • Muito Alto: 29 setores
  • Alto: 45 setores
  • Médio: 67 setores
  • Baixo: 34 setores

Atualmente, os pontos de monitoramento constante da Defesa Civil concentram-se nos bairros: Britador, Vila Santo Antônio, Vila Albertina, Vila Paulista, Vila Paulista Popular, Vila Sodipe, Vila Nadir, Brancas Nuvens e Jardim Sumaré.

O relatório final do IPT deve ser entregue à gestão municipal no segundo semestre de 2026. O documento servirá de diretriz para o PMRR, visando garantir maior segurança aos moradores de áreas vulneráveis.

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