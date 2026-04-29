O IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) iniciou a atualização do mapeamento das áreas de risco em Campos do Jordão. O trabalho visa a elaboração do novo PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos) para identificar regiões sujeitas a deslizamentos e enchentes e planejar ações preventivas.

A cidade possui áreas que demandam atenção especial e o estudo técnico auxiliará na criação de políticas públicas específicas para esses locais, devendo reduzir em 80% as zonas de perigo em encostas.

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Metodologia e Classificação