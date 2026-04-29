O Polo Aeroespacial de São José dos Campos recebeu um novo aporte de fomento por meio do programa SP Produz. O apoio financeiro é voltado para o fortalecimento da cadeia produtiva local, que reúne 160 empresas e já gera 27 mil empregos no estado.

O objetivo é preparar o setor para os ciclos de crescimento da indústria global de defesa e aviação.

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