O Polo Aeroespacial de São José dos Campos recebeu um novo aporte de fomento por meio do programa SP Produz. O apoio financeiro é voltado para o fortalecimento da cadeia produtiva local, que reúne 160 empresas e já gera 27 mil empregos no estado.
O objetivo é preparar o setor para os ciclos de crescimento da indústria global de defesa e aviação.
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Programa
O SP Produz é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo que visa fortalecer cadeias produtivas regionais. Ele funciona por meio da liberação de recursos para entidades gestoras. Em São José dos Campos, a gestão é realizada pelo PIT (Parque de Inovação Tecnológica).
O fomento é aplicado na contratação de professores e na abertura de cursos técnicos para suprir a falta de profissionais especializados. Além disso, fornece ajuda financeira para que pequenas e médias empresas obtenham selos internacionais de qualidade — obrigatórios para a exportação — e financia a participação em feiras internacionais (como em Londres e na Turquia), visando o mercado externo.
Resultados e impacto no setor
O resultado imediato do apoio é o aumento da competitividade brasileira frente a potências como EUA e China. Com os cursos financiados pelo programa, os alunos estão sendo absorvidos rapidamente pelas indústrias locais, que produzem desde peças de reposição até satélites e aeronaves completas.