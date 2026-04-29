Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Taubaté foi acionada para o salvamento de uma maritaca enroscada em um barbante no galho de uma árvore, na praça Manso Fukuda, impedida de voar. Ela também apresentava um dos pés feridos.

A ocorrência foi registrada no domingo (25).

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