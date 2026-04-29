30 de abril de 2026
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RESGATE

Bombeiros resgatam ave ferida em árvore de Taubaté; VÍDEO

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação dos bombeiros para salvar maritaca
Ação dos bombeiros para salvar maritaca

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Taubaté foi acionada para o salvamento de uma maritaca enroscada em um barbante no galho de uma árvore, na praça Manso Fukuda, impedida de voar. Ela também apresentava um dos pés feridos.

A ocorrência foi registrada no domingo (25).

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Por conta da altura da árvore, foi necessário o emprego de uma viatura com escada. O animal foi retirado em segurança e encaminhado para cuidados antes de ser devolvido à natureza.

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