Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Taubaté foi acionada para o salvamento de uma maritaca enroscada em um barbante no galho de uma árvore, na praça Manso Fukuda, impedida de voar. Ela também apresentava um dos pés feridos.
A ocorrência foi registrada no domingo (25).
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Por conta da altura da árvore, foi necessário o emprego de uma viatura com escada. O animal foi retirado em segurança e encaminhado para cuidados antes de ser devolvido à natureza.