A vítima do atropelamento fatal ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, foi identificada como Dênis William.
O caso aconteceu nas primeiras horas de sábado (25) e segue sendo investigado como fuga do local de acidente.
Dênis não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A confirmação da identidade foi divulgada após os primeiros levantamentos da ocorrência.
Motorista fugiu sem prestar socorro
Segundo informações da polícia, o condutor responsável pelo atropelamento deixou o local sem prestar socorro à vítima. Testemunhas afirmam que o motorista jogou o carro sobre o motociclista.
A fuga após acidente com vítima é considerada crime e pode agravar a responsabilização penal do motorista, além das consequências relacionadas à morte.
Ocorrência mobilizou equipes na rodovia
Equipes da concessionária que administra a rodovia e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o tráfego no trecho.
Durante o atendimento, uma das faixas precisou ser interditada para a realização da perícia técnica e remoção do corpo. A pista foi liberada após a conclusão dos trabalhos.