A vítima do atropelamento fatal ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, foi identificada como Dênis William.

O caso aconteceu nas primeiras horas de sábado (25) e segue sendo investigado como fuga do local de acidente.

Dênis não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A confirmação da identidade foi divulgada após os primeiros levantamentos da ocorrência.

Motorista fugiu sem prestar socorro