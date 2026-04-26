26 de abril de 2026
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ACIDENTE FATAL

Adeus, Dênis: vítima de atropelamento é identificada em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

A vítima do atropelamento fatal ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, foi identificada como Dênis William.

O caso aconteceu nas primeiras horas de sábado (25) e segue sendo investigado como fuga do local de acidente.

Dênis não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A confirmação da identidade foi divulgada após os primeiros levantamentos da ocorrência.

Motorista fugiu sem prestar socorro

Segundo informações da polícia, o condutor responsável pelo atropelamento deixou o local sem prestar socorro à vítima. Testemunhas afirmam que o motorista jogou o carro sobre o motociclista.

A fuga após acidente com vítima é considerada crime e pode agravar a responsabilização penal do motorista, além das consequências relacionadas à morte.

Ocorrência mobilizou equipes na rodovia

Equipes da concessionária que administra a rodovia e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o tráfego no trecho.

Durante o atendimento, uma das faixas precisou ser interditada para a realização da perícia técnica e remoção do corpo. A pista foi liberada após a conclusão dos trabalhos.

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