Seis pessoas morreram após um ataque a tiros realizado por homens armados, que dispararam contra um grupo em via pública. Durante a ação, um jovem sobreviveu ao se esconder debaixo de um carro, cena que repercutiu nas redes sociais.
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O crime aconteceu na noite de domingo (19), no sudoeste de Guayaquil, no Equador. De acordo com relatos de testemunhas, os atiradores chegaram em um veículo, desceram e abriram fogo com fuzis contra pessoas que estavam em uma esquina.
Os disparos se estenderam por cerca de duas quadras, causando pânico entre moradores. Há indícios de que as vítimas foram atingidas de forma aleatória, já que os criminosos atiravam contra quem estivesse pelo caminho.
Um taxista que passava pela região ficou ferido, e outras pessoas também precisaram de atendimento médico. Ao menos seis vítimas não resistiram aos ferimentos.
A cena de um jovem que conseguiu escapar ao se esconder sob um carro estacionado chamou atenção e passou a circular amplamente nas redes sociais.
As autoridades locais investigam o caso, que ocorre em meio ao aumento da violência no país, marcada por ações de grupos criminosos organizados.