Seis pessoas morreram após um ataque a tiros realizado por homens armados, que dispararam contra um grupo em via pública. Durante a ação, um jovem sobreviveu ao se esconder debaixo de um carro, cena que repercutiu nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu na noite de domingo (19), no sudoeste de Guayaquil, no Equador. De acordo com relatos de testemunhas, os atiradores chegaram em um veículo, desceram e abriram fogo com fuzis contra pessoas que estavam em uma esquina.