A morte de Raylane Daniel Luz Patto, de 38 anos, gerou forte comoção em Taubaté e mobilizou uma série de homenagens nas redes sociais. Entre as mensagens, uma frase se destacou e resumiu o sentimento de quem conviveu com ela: “Lutou até o fim”.

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Raylane faleceu na quinta-feira (23) e, desde então, amigos e familiares têm compartilhado lembranças marcadas por carinho, admiração e reconhecimento pela sua trajetória.