A morte de Raylane Daniel Luz Patto, de 38 anos, gerou forte comoção em Taubaté e mobilizou uma série de homenagens nas redes sociais. Entre as mensagens, uma frase se destacou e resumiu o sentimento de quem conviveu com ela: “Lutou até o fim”.
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Raylane faleceu na quinta-feira (23) e, desde então, amigos e familiares têm compartilhado lembranças marcadas por carinho, admiração e reconhecimento pela sua trajetória.
Descrita como uma mulher guerreira, alegre e muito dedicada à família, ela deixa uma marca profunda entre aqueles que a conheceram. Amigos próximos ressaltaram sua força diante das dificuldades e a forma como manteve o ânimo mesmo em momentos desafiadores.
O velório foi realizado na Funerária São Benedito, onde pessoas próximas se reuniram para prestar as últimas homenagens e se despedir.
Nas redes sociais, os relatos emocionados reforçam o impacto de sua perda. Além de destacarem sua coragem, muitos lembraram da alegria e da energia positiva que Raylane transmitia no convívio diário.
Mensagens de apoio também foram direcionadas à família, com votos de conforto e solidariedade neste momento de luto.