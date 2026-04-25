Um jovem de 18 anos foi morto a tiros e facadas em uma praça pública de Roseira, no Vale do Paraíba. O crime violento ocorreu em via pública e mobilizou equipes de segurança na cidade.
De acordo com as informações iniciais, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e também sofreu golpes de faca. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Ataque em praça pública
O homicídio aconteceu em uma área frequentada por moradores, o que causou apreensão na região. Testemunhas relataram que a ação foi rápida e não houve tempo de reação por parte da vítima.
A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservação da cena do crime.
Perícia e investigação
Equipes da perícia técnica foram chamadas para analisar o local e coletar evidências que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do assassinato.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e entender a motivação do crime.