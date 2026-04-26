Um motociclista morreu após colidir contra um poste na madrugada deste domingo (26), na Avenida Bandeirantes, em frente ao Horto Florestal, em Taubaté.

De acordo com informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A identidade não havia sido confirmada até a publicação desta reportagem.

Dinâmica do acidente será investigada