Um motociclista morreu após colidir contra um poste na madrugada deste domingo (26), na Avenida Bandeirantes, em frente ao Horto Florestal, em Taubaté.
De acordo com informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A identidade não havia sido confirmada até a publicação desta reportagem.
Dinâmica do acidente será investigada
As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as causas do acidente.
Entre os fatores que serão analisados estão as condições da via, iluminação, sinalização, velocidade do veículo e possível falha mecânica.
Ocorrência registrada na Delegacia de Plantão
O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Taubaté, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek. A investigação seguirá após a conclusão dos laudos periciais.