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ACIDENTE TRÁGICO

URGENTE: Motociclista morre ao bater em poste em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Vale360

Um motociclista morreu após colidir contra um poste na madrugada deste domingo (26), na Avenida Bandeirantes, em frente ao Horto Florestal, em Taubaté.

De acordo com informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A identidade não havia sido confirmada até a publicação desta reportagem.

Dinâmica do acidente será investigada

As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as causas do acidente.

Entre os fatores que serão analisados estão as condições da via, iluminação, sinalização, velocidade do veículo e possível falha mecânica.

Ocorrência registrada na Delegacia de Plantão

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Taubaté, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek. A investigação seguirá após a conclusão dos laudos periciais.

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