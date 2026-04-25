O cabeleireiro e influenciador digital Iago Rabello, de 32 anos, morador de São José dos Campos, afirmou nas redes sociais que foi diagnosticado com HIV após um encontro casual marcado por aplicativo. O relato, publicado em vídeo, ganhou repercussão e trouxe um alerta sobre prevenção e responsabilidade nas relações.

Segundo Iago, a infecção ocorreu após uma relação sexual sem preservativo. Ele afirma que o parceiro não revelou ser soropositivo e, após o encontro, enviou uma mensagem que levantou suspeitas. “Perguntou se eu tomava medicação para evitar o HIV e depois me bloqueou. Me senti enganado”, disse.