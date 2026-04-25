O cabeleireiro e influenciador digital Iago Rabello, de 32 anos, morador de São José dos Campos, afirmou nas redes sociais que foi diagnosticado com HIV após um encontro casual marcado por aplicativo. O relato, publicado em vídeo, ganhou repercussão e trouxe um alerta sobre prevenção e responsabilidade nas relações.
Segundo Iago, a infecção ocorreu após uma relação sexual sem preservativo. Ele afirma que o parceiro não revelou ser soropositivo e, após o encontro, enviou uma mensagem que levantou suspeitas. “Perguntou se eu tomava medicação para evitar o HIV e depois me bloqueou. Me senti enganado”, disse.
O influenciador contou que conheceu o homem por meio do aplicativo Grindr, voltado ao público LGBTQIA+. De acordo com ele, o perfil não possuía foto fixa e utilizava imagens temporárias. O encontro aconteceu em meados de 2025.
Diagnóstico veio meses depois
Sem sintomas imediatos, Iago só começou a desconfiar de problemas de saúde meses depois, ao notar manchas no rosto. Inicialmente, temeu se tratar de câncer de pele. Após procurar atendimento médico e realizar exames, recebeu o diagnóstico positivo para HIV em janeiro deste ano, após testes confirmatórios.
Desde então, ele faz acompanhamento no Centro de Referência em Moléstias Infecciosas (CRMI), em São José dos Campos, onde iniciou o tratamento.
Relato busca conscientizar e combater preconceito
O influenciador descreveu o impacto emocional da descoberta e destacou o apoio da família no processo. Com o tempo, decidiu tornar pública sua história para alertar outras pessoas, especialmente jovens, sobre a importância da prevenção.
“Isso é sério. Uma única falha pode mudar tudo”, afirmou.
No vídeo, Iago também reforça informações sobre as formas de transmissão do HIV, destacando que o vírus não é transmitido por contato casual, como abraço ou suor, mas por relações sexuais desprotegidas ou contato com sangue contaminado.
Casos de HIV em São José dos Campos
Dados da Prefeitura de São José dos Campos apontam que 224 pessoas foram diagnosticadas com HIV em 2024. Em 2025, o número caiu para 210. Já em 2026, até o fim de abril, 40 novos casos haviam sido registrados.
Apesar do diagnóstico, Iago afirma estar bem de saúde, embora ainda enfrente desafios emocionais. Ele também ressaltou a importância da transparência nas relações. “É preciso responsabilidade. As pessoas precisam avisar”, disse.
Ao final do relato, ele deixou um recado direto aos seguidores: “Se cuidem, se previnam. Não cometam o mesmo erro que eu”.