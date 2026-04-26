Um jovem foi baleado durante uma tentativa de homicídio na tarde de sábado (25), no bairro Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba. O autor do disparo, que dirigia uma BMW, fugiu após o crime e é procurado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima se envolveu em uma discussão com o suspeito, de 25 anos.

Durante o desentendimento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, atingindo o jovem no braço esquerdo.