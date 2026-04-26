Um jovem foi baleado durante uma tentativa de homicídio na tarde de sábado (25), no bairro Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba. O autor do disparo, que dirigia uma BMW, fugiu após o crime e é procurado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima se envolveu em uma discussão com o suspeito, de 25 anos.
Durante o desentendimento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, atingindo o jovem no braço esquerdo.
O caso ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Após o ataque, o agressor deixou o local antes da chegada da polícia.
Vítima foi socorrida e está em estado estável
O jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. Segundo a polícia, ele estava lúcido e em estado estável ao prestar depoimento.
Ainda conforme o registro policial, a vítima conseguiu identificar o autor do disparo, o que deve auxiliar nas investigações.
Suspeito chegou em BMW prata antes do crime
Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local dirigindo uma BMW 320i prata. O pai da vítima afirmou à polícia que os dois já se conheciam e conversavam momentos antes da discussão que terminou em violência.
A mãe do jovem também presenciou a cena da sacada da residência. O depoimento dela será fundamental para esclarecer a dinâmica da tentativa de homicídio.
Desentendimento anterior pode ter motivado o crime
A Polícia Civil investiga a hipótese de que o crime tenha sido motivado por conflitos anteriores entre os envolvidos.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima já teve um relacionamento com a irmã do suspeito, e havia histórico de desentendimentos, incluindo uma discussão recente.
Investigação em andamento
A perícia foi acionada e o caso registrado no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba. A Polícia Civil segue com diligências para localizar o suspeito, ouvir testemunhas e esclarecer as circunstâncias do crime.
Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação de prisão.