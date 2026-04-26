26 de abril de 2026
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VÍDEO: Ônibus com 25 pessoas pega fogo na Dutra; tensão no Vale

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um ônibus com 25 ocupantes pegou fogo no km 40 da Via Dutra, em Cachoeira Paulista, no sentido sul, na tarde deste sábado (25).

VEJA O VÍDEO 

Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

Equipes de atendimento foram acionadas e atuaram rapidamente no controle da ocorrência. Todos os passageiros conseguiram sair do veículo em segurança antes que o incêndio se alastrasse.

Trânsito liberado e sem congestionamento

De acordo com as informações iniciais, as faixas chegaram a ser bloqueadas durante o atendimento, mas já foram totalmente liberadas. Não houve reflexo no trânsito no trecho.

Causas do incêndio serão apuradas

As circunstâncias do incêndio ainda não foram informadas. A ocorrência deve ser analisada para identificar o que provocou o fogo no veículo.

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