Um ônibus com 25 ocupantes pegou fogo no km 40 da Via Dutra, em Cachoeira Paulista, no sentido sul, na tarde deste sábado (25).
Apesar do susto, não houve registro de vítimas.
Equipes de atendimento foram acionadas e atuaram rapidamente no controle da ocorrência. Todos os passageiros conseguiram sair do veículo em segurança antes que o incêndio se alastrasse.
Trânsito liberado e sem congestionamento
De acordo com as informações iniciais, as faixas chegaram a ser bloqueadas durante o atendimento, mas já foram totalmente liberadas. Não houve reflexo no trânsito no trecho.
Causas do incêndio serão apuradas
As circunstâncias do incêndio ainda não foram informadas. A ocorrência deve ser analisada para identificar o que provocou o fogo no veículo.