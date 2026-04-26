A gata de estimação de Sueli Soares, de 60 anos, vítima de feminicídio em Caçapava, foi encontrada morta no quintal da casa onde ela morava, no bairro Vila Velha. A informação foi confirmada por familiares, que suspeitam de ligação entre a morte do animal e o crime.

O caso não consta no boletim de ocorrência, mas a família acredita que a gata também possa ter sido morta pelo principal suspeito, Claudenir Germano da Silva, de 50 anos, companheiro da vítima, que segue foragido.

Família cobra investigação sobre morte do animal