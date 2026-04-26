A gata de estimação de Sueli Soares, de 60 anos, vítima de feminicídio em Caçapava, foi encontrada morta no quintal da casa onde ela morava, no bairro Vila Velha. A informação foi confirmada por familiares, que suspeitam de ligação entre a morte do animal e o crime.
O caso não consta no boletim de ocorrência, mas a família acredita que a gata também possa ter sido morta pelo principal suspeito, Claudenir Germano da Silva, de 50 anos, companheiro da vítima, que segue foragido.
Família cobra investigação sobre morte do animal
Segundo os familiares, o animal fazia parte da rotina da casa, e a morte aumentou ainda mais o sofrimento após o assassinato de Sueli. A família pede que a possível relação entre os dois casos seja incluída na investigação.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte da gata. A hipótese de que o animal tenha sido morto no mesmo contexto do feminicídio ainda será apurada pela Polícia Civil.
Suspeito segue foragido
Claudenir é apontado como principal suspeito do crime e está sendo procurado. De acordo com familiares, ele seria de Taubaté, mas vivia com Sueli em Caçapava há cerca de três anos. O relacionamento era marcado por desentendimentos.
Na noite anterior ao crime, teria ocorrido uma discussão. Segundo o boletim, Sueli pediu que o companheiro deixasse a residência e retornasse depois para buscar seus pertences. Após isso, ele não foi mais visto.
Detalhes do feminicídio
Sueli foi encontrada morta dentro de casa, na Rua das Acácias. A filha estranhou a falta de contato, a casa trancada e as luzes apagadas. Com ajuda, conseguiu acessar o imóvel e encontrou a mãe sem sinais vitais.
O boletim aponta sinais de agressão, principalmente no rosto, além de cortes no nariz e marcas nos braços. Também foram registrados o desaparecimento do celular, chaves da residência e equipamentos de monitoramento.
Uma câmera próxima à cozinha teria sido arrancada. O suspeito também teria sido visto em uma mercearia da região com manchas de sangue nas mãos, alegando estar ferido antes de deixar o local.
Investigação segue em andamento
A Polícia Civil continua as buscas pelo suspeito e trabalha para esclarecer todos os detalhes do feminicídio. A família cobra Justiça e espera que o caso seja solucionado o mais rápido possível.