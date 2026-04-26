Um homem de 29 anos foi morto a tiros dentro de um bar na noite deste sábado (25), no bairro Jardim São José, em Cruzeiro. A vítima foi identificada como Mateus Lopes da Silva.

De acordo com informações preliminares, três homens encapuzados e armados desceram de um carro e passaram a atirar contra a vítima na rua São Camilo.

Ao perceber o ataque, Mateus tentou fugir para dentro do estabelecimento, mas foi atingido por diversos disparos.