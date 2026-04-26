26 de abril de 2026
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MORTE EM CRUZEIRO

URGENTE: Jovem Matheus é executado com 10 tiros em bar no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem de 29 anos foi morto a tiros dentro de um bar na noite deste sábado (25), no bairro Jardim São José, em Cruzeiro. A vítima foi identificada como Mateus Lopes da Silva.

De acordo com informações preliminares, três homens encapuzados e armados desceram de um carro e passaram a atirar contra a vítima na rua São Camilo.

Ao perceber o ataque, Mateus tentou fugir para dentro do estabelecimento, mas foi atingido por diversos disparos.

Mais de 20 tiros foram disparados

Relatos de testemunhas indicam que mais de 20 tiros foram efetuados, sendo que cerca de 10 atingiram a vítima. Mateus não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.

Ninguém foi preso até o momento

Até a última atualização, não havia informações sobre suspeitos presos. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Segundo homicídio em menos de 24 horas

Este foi o segundo homicídio registrado em menos de 24 horas em Cruzeiro. Na noite de sexta-feira (24), um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no bairro Jardim América.

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