O cabeleireiro e influenciador digital Iago Rabello, de 32 anos, morador de São José dos Campos, revelou nas redes sociais que foi diagnosticado com HIV após um encontro casual marcado por aplicativo. Em depoimento, ele afirmou ter se sentido enganado pela pessoa com quem se relacionou.

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Segundo Iago, a infecção ocorreu após uma relação sexual sem preservativo. Ele conta que o parceiro não informou ser soropositivo e, após o encontro, fez uma pergunta que levantou suspeitas. “Depois, ele me mandou mensagem perguntando se eu tomava medicação para evitar o HIV. Em seguida, me bloqueou. Me senti enganado”, relatou.