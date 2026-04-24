O cabeleireiro e influenciador digital Iago Rabello, de 32 anos, morador de São José dos Campos, revelou nas redes sociais que foi diagnosticado com HIV após um encontro casual marcado por aplicativo. Em depoimento, ele afirmou ter se sentido enganado pela pessoa com quem se relacionou.
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Segundo Iago, a infecção ocorreu após uma relação sexual sem preservativo. Ele conta que o parceiro não informou ser soropositivo e, após o encontro, fez uma pergunta que levantou suspeitas. “Depois, ele me mandou mensagem perguntando se eu tomava medicação para evitar o HIV. Em seguida, me bloqueou. Me senti enganado”, relatou.
O influenciador afirmou que conheceu o homem pelo aplicativo Grindr, voltado ao público LGBTQIA+. De acordo com ele, o perfil não tinha foto fixa e as imagens enviadas eram temporárias. O encontro aconteceu em meados de 2025.
Sem apresentar sintomas iniciais, Iago só começou a desconfiar de algo meses depois, ao notar manchas no rosto. “Fiquei assustado, achei que poderia ser câncer de pele”, disse. Após procurar atendimento médico e realizar exames, ele recebeu o diagnóstico positivo para HIV em janeiro deste ano, após repetições para confirmação.
Desde então, ele iniciou acompanhamento no Centro de Referência em Moléstias Infecciosas (CRMI), em São José dos Campos, onde recebe tratamento e suporte especializado.
Abalado com a descoberta, Iago descreveu o impacto emocional do diagnóstico. “Parecia que o chão tinha sumido. Foi muito difícil no começo, mas minha família me deu apoio”, afirmou. Com o tempo, decidiu tornar pública sua história como forma de alerta, principalmente para os jovens.
“Não é drama. Isso é sério. As pessoas precisam se proteger. Uma única falha pode mudar tudo”, disse.
No vídeo publicado, ele também buscou esclarecer dúvidas e combater o preconceito em torno da doença, reforçando que o HIV não é transmitido por contato casual, como abraço ou suor, mas sim por relações sexuais desprotegidas ou contato com sangue contaminado.
Apesar das dificuldades, o influenciador afirma estar bem de saúde, embora ainda enfrente impactos emocionais. Ele também destacou a importância da responsabilidade nas relações. “A pessoa precisa avisar. Não pode sair se relacionando sem contar”, disse.
Dados da Prefeitura de São José dos Campos mostram que 224 pessoas foram diagnosticadas com HIV em 2024, número que caiu para 210 em 2025. Em 2026, até o fim de abril, 40 novos casos já haviam sido registrados.
Ao final, Iago reforçou o apelo aos seguidores. “Não é fácil falar sobre isso, mas é necessário. Se cuidem, se previnam. Não cometam o mesmo erro que eu”, concluiu.