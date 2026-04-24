A morte de Raylane Daniel Luz Patto, ocorrida na quinta-feira (23), gerou grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Taubaté.

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Raylane, que tinha 38 anos, é lembrada com carinho nas redes sociais, onde diversas mensagens destacaram sua força e trajetória de luta. Amigos próximos a descreveram como uma mulher guerreira, alegre e dedicada à família.