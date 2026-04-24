A morte de Raylane Daniel Luz Patto, ocorrida na quinta-feira (23), gerou grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Taubaté.
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Raylane, que tinha 38 anos, é lembrada com carinho nas redes sociais, onde diversas mensagens destacaram sua força e trajetória de luta. Amigos próximos a descreveram como uma mulher guerreira, alegre e dedicada à família.
O velório foi realizado na Funerária São Benedito, reunindo pessoas que foram prestar as últimas homenagens.
Nas redes sociais, relatos emocionados marcaram a despedida. Amigos destacaram a coragem de Raylane diante das dificuldades e o carinho que ela cultivava com todos ao seu redor. “Lutou até o fim”, escreveu uma amiga. Outros ressaltaram sua alegria, lembrando momentos vividos ao seu lado e sua presença marcante.
Mensagens de solidariedade também foram direcionadas aos familiares, com votos de conforto e paz neste momento de luto.