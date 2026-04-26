Segundo a PRF, a carga estava mal acondicionada e poderia provocar um acidente, colocando em risco outros motoristas que trafegavam pela rodovia. O caminhão seguia para o CEASA de Irajá, no Rio de Janeiro.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão carregado de abacaxis no km 145 da Via Dutra, trecho de São José dos Campos, após identificar risco iminente de tombamento do veículo. A abordagem ocorreu por volta das 10h40 neste domingo (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a fiscalização, os agentes também constataram que o motorista havia descumprido a Lei do Descanso Obrigatório. De acordo com a corporação, ele dirigia havia 24 horas sem realizar a pausa mínima de 11 horas exigida por lei.

O caminhão foi retido no local até que a empresa responsável providencie o reacondicionamento da carga e apresente outro condutor para seguir viagem.