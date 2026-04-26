26 de abril de 2026
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RISCO

SJC: Motorista sem dormir quase tomba carreta de abacaxi na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Caminhão foi retido pela Polícia Rodoviária Federal
Caminhão foi retido pela Polícia Rodoviária Federal

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão carregado de abacaxis no km 145 da Via Dutra, trecho de São José dos Campos, após identificar risco iminente de tombamento do veículo. A abordagem ocorreu por volta das 10h40 neste domingo (26).

VEJA O VÍDEO 

Segundo a PRF, a carga estava mal acondicionada e poderia provocar um acidente, colocando em risco outros motoristas que trafegavam pela rodovia. O caminhão seguia para o CEASA de Irajá, no Rio de Janeiro.

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Durante a fiscalização, os agentes também constataram que o motorista havia descumprido a Lei do Descanso Obrigatório. De acordo com a corporação, ele dirigia havia 24 horas sem realizar a pausa mínima de 11 horas exigida por lei.

O caminhão foi retido no local até que a empresa responsável providencie o reacondicionamento da carga e apresente outro condutor para seguir viagem.

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