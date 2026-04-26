O CVE-SP (Centro de Vigilância Epidemiológica) confirmou seis casos de febre amarela com três óbitos em São Paulo em 2026.

O Vale do Paraíba é o principal foco de atenção das autoridades de saúde, concentrando cinco das seis ocorrências e todos os óbitos registrados até o momento.

As vítimas fatais incluem dois homens de Lagoinha (53 e 56 anos) e um homem de 38 anos em Cunha. A região ainda contabiliza dois pacientes recuperados em Cruzeiro. O único caso fora do Vale ocorreu em Araçariguama, na região de Sorocaba, onde o paciente evoluiu para a cura.