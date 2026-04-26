O CVE-SP (Centro de Vigilância Epidemiológica) confirmou seis casos de febre amarela com três óbitos em São Paulo em 2026.
O Vale do Paraíba é o principal foco de atenção das autoridades de saúde, concentrando cinco das seis ocorrências e todos os óbitos registrados até o momento.
As vítimas fatais incluem dois homens de Lagoinha (53 e 56 anos) e um homem de 38 anos em Cunha. A região ainda contabiliza dois pacientes recuperados em Cruzeiro. O único caso fora do Vale ocorreu em Araçariguama, na região de Sorocaba, onde o paciente evoluiu para a cura.
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Vítimas não estavam vacinadas
A Secretaria de Estado da Saúde revelou que 100% dos pacientes diagnosticados este ano não tinham histórico de vacinação.
A pasta reforça que a imunização é a única barreira eficaz contra a doença e está disponível gratuitamente em toda a rede pública. Qualquer sintoma suspeito deve ser comunicado imediatamente às autoridades locais.
Quem deve se vacinar contra febre amarela
A vacina contra a febre amarela é gratuita e segue recomendada na rotina para crianças aos 9 meses, com segunda dose aos 4 anos, e em dose única para pessoas a partir de 5 anos não vacinadas ou sem comprovante de vacinação. Confira o esquema vacinal completo:
- Crianças: uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos;
- Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos: devem tomar uma dose de reforço;
- Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas devem receber uma dose única;
- Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018, durante campanhas emergenciais, devem verificar a necessidade de atualização da caderneta.
A doença
A febre amarela é uma doença viral grave transmitida por mosquitos em áreas silvestres e urbanas.
A doença se manifesta inicialmente de forma súbita, com sintomas semelhantes aos da gripe ou dengue, incluindo febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, náuseas e fadiga. Após uma breve fase de melhora, a doença pode evoluir para um estágio crítico e tóxico, caracterizado por insuficiência renal e hepática, dor abdominal e urina escura.
Nas complicações mais severas, o paciente pode apresentar hemorragias em diversos órgãos e choque, reforçando a importância da vacinação como a única medida preventiva eficaz para evitar esse quadro.
Dúvidas sobre vacinação?
O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br