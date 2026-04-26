Uma abordagem da Polícia Militar terminou com um homem baleado e preso em flagrante na noite deste sábado (25), em Santa Branca, no Vale do Paraíba.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h20, na Avenida Brigadeiro Aguiar, na Vila São Sebastião, e apresentada no Plantão Policial de Jacareí.