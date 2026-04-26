26 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SANTA BRANCA

Homem é baleado após tentar atirar contra PMs no Vale

Por Jesse Nascimento | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com um homem baleado e preso em flagrante na noite deste sábado (25), em Santa Branca, no Vale do Paraíba.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h20, na Avenida Brigadeiro Aguiar, na Vila São Sebastião, e apresentada no Plantão Policial de Jacareí.

Suspeito sacou arma durante abordagem

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo estacionado com pessoas ao redor. Ao perceberem a aproximação da viatura, dois indivíduos se afastaram, o que motivou a abordagem.

Durante a ação, os agentes determinaram que os ocupantes desembarcassem. Um dos homens obedeceu, mas o outro, de 25 anos, teria simulado cooperação e, em seguida, sacado um revólver da cintura, segundo o registro policial.

Diante da ameaça, houve intervenção policial e o suspeito acabou baleado.

Suspeito está internado sob escolta

O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Jacareí, onde permanece internado sob escolta policial. Por causa do estado de saúde, ele não foi ouvido no plantão.

A autoridade policial decretou a prisão em flagrante e solicitou a conversão para prisão preventiva.

Arma foi apreendida

A Polícia Civil apreendeu um revólver calibre .38, com munições intactas e deflagradas, que estaria em posse do suspeito. As armas dos policiais envolvidos (pistolas calibre .40) também foram recolhidas para perícia.

O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários