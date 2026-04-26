Uma abordagem da Polícia Militar terminou com um homem baleado e preso em flagrante na noite deste sábado (25), em Santa Branca, no Vale do Paraíba.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.
A ocorrência foi registrada por volta das 22h20, na Avenida Brigadeiro Aguiar, na Vila São Sebastião, e apresentada no Plantão Policial de Jacareí.
Suspeito sacou arma durante abordagem
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo estacionado com pessoas ao redor. Ao perceberem a aproximação da viatura, dois indivíduos se afastaram, o que motivou a abordagem.
Durante a ação, os agentes determinaram que os ocupantes desembarcassem. Um dos homens obedeceu, mas o outro, de 25 anos, teria simulado cooperação e, em seguida, sacado um revólver da cintura, segundo o registro policial.
Diante da ameaça, houve intervenção policial e o suspeito acabou baleado.
Suspeito está internado sob escolta
O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Jacareí, onde permanece internado sob escolta policial. Por causa do estado de saúde, ele não foi ouvido no plantão.
A autoridade policial decretou a prisão em flagrante e solicitou a conversão para prisão preventiva.
Arma foi apreendida
A Polícia Civil apreendeu um revólver calibre .38, com munições intactas e deflagradas, que estaria em posse do suspeito. As armas dos policiais envolvidos (pistolas calibre .40) também foram recolhidas para perícia.
O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.