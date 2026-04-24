O Tribunal de Justiça determinou o bloqueio dos bens e a quebra dos sigilos fiscal, bancário, de movimentação de valores mobiliários e de cartões de crédito dos réus na ação em que o Ministério Público apontou supostas fraudes em contratos relacionados à manutenção da frota da Prefeitura de Taubaté. Os contratos foram firmados no governo do ex-prefeito José Saud (PP), que não está entre os denunciados.

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O bloqueio dos bens e a quebra dos sigilos haviam sido negados em primeira instância pela juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da Vara da Fazenda Pública de Taubaté, que havia determinado apenas que fosse feita a averbação premonitória dos bens dos réus - nesse caso, a informação da existência do processo judicial passa a constar nas matrículas dos imóveis e nos documentos dos veículos dos acusados, já que os bens poderão ser utilizados posteriormente caso a sentença determine reparação de eventuais danos causados aos cofres públicos.