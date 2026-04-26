A família exige justiça em caso de feminicídio em Caçapava e acredita que Claudenir Germano da Silva, de 50 anos, companheiro de Sueli Soares, de 60 anos, esteja escondido após o crime no bairro Vila Velha, região de Caçapava Velha.

Sueli foi encontrada morta na noite deste sábado (25).

Conforme uma das filhas de Sueli, Claudenir seria de Taubaté, mas era casado e vivia com a vítima em Caçapava. Ele é apontado como principal suspeito e também é procurado pela polícia.