Uma colisão envolvendo duas motocicletas e uma carreta deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (26), na Via Dutra, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária RioSP, o atendimento foi acionado às 8h07 para uma ocorrência no km 137. No local, foi registrada uma colisão traseira entre os veículos.
Vítimas foram socorridas com ferimentos moderados
Segundo a concessionária, duas pessoas sofreram ferimentos de grau moderado e foram encaminhadas ao hospital da Vila Industrial. Uma terceira pessoa envolvida no acidente não se feriu.
As circunstâncias exatas da colisão não foram detalhadas.
Faixa interditada e liberação rápida
Durante o atendimento, a faixa da esquerda chegou a ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e organização do tráfego. A liberação ocorreu por volta das 9h10.
Apesar da interdição parcial, não houve registro de congestionamento no trecho.
Alerta para motoristas
A concessionária reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção no trecho urbano da Dutra em São José, especialmente em pontos com grande circulação de veículos pesados e motocicletas.