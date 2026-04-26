Uma colisão envolvendo duas motocicletas e uma carreta deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (26), na Via Dutra, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária RioSP, o atendimento foi acionado às 8h07 para uma ocorrência no km 137. No local, foi registrada uma colisão traseira entre os veículos.

Vítimas foram socorridas com ferimentos moderados