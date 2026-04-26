26 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE NA DUTRA

ATENÇÃO: Colisão entre motos e carreta deixa 2 feridos na Dutra

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Uma colisão envolvendo duas motocicletas e uma carreta deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (26), na Via Dutra, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária RioSP, o atendimento foi acionado às 8h07 para uma ocorrência no km 137. No local, foi registrada uma colisão traseira entre os veículos.

Vítimas foram socorridas com ferimentos moderados

Segundo a concessionária, duas pessoas sofreram ferimentos de grau moderado e foram encaminhadas ao hospital da Vila Industrial. Uma terceira pessoa envolvida no acidente não se feriu.

As circunstâncias exatas da colisão não foram detalhadas.

Faixa interditada e liberação rápida

Durante o atendimento, a faixa da esquerda chegou a ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e organização do tráfego. A liberação ocorreu por volta das 9h10.

Apesar da interdição parcial, não houve registro de congestionamento no trecho.

Alerta para motoristas

A concessionária reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção no trecho urbano da Dutra em São José, especialmente em pontos com grande circulação de veículos pesados e motocicletas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários