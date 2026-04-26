A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio após a morte de Sueli Soares, de 60 anos, encontrada dentro de casa na noite deste sábado (25), no bairro Vila Velha, na região de Caçapava Velha, em Caçapava.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a um chamado de encontro de cadáver em uma residência na Rua das Acácias. O caso foi registrado como homicídio, na modalidade de feminicídio, e segue sob investigação da delegacia do município.
Filha encontrou a vítima dentro do quarto
De acordo com relato da família, a filha da vítima havia trabalhado durante a noite e retornou pela manhã, por volta das 10h30. Ao encontrar a casa fechada, acreditou que a mãe estivesse dormindo. Horas depois, diante da falta de resposta e da ausência de movimentação, decidiu verificar a situação.
Com ajuda de um amigo, a família entrou no imóvel pelos fundos. Sueli foi encontrada no quarto, deitada na cama, coberta e sem sinais vitais.
Corpo apresentava sinais de agressão
Equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas. No local, os policiais constataram rigidez cadavérica e sinais de violência, com lesões no rosto, pequenos cortes no nariz e marcas nos braços.
Outro detalhe que chamou a atenção foi o fato de uma câmera de monitoramento próxima à cozinha ter sido arrancada.
A perícia técnica foi acionada para análise do local e coleta de evidências.
Companheiro é principal suspeito
O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 50 anos, com quem Sueli mantinha relacionamento há cerca de três anos. Segundo familiares, o casal tinha histórico de desentendimentos.
Na noite anterior ao crime, teria ocorrido uma discussão, e a vítima teria pedido que o homem deixasse a residência.
Após o episódio, ele não foi mais localizado. Testemunhas relataram à polícia que o suspeito foi visto em uma mercearia da região com manchas de sangue nas mãos. Na ocasião, teria dito que estava ferido e deixou o local em seguida.
Caso segue em investigação
A Polícia Civil realiza buscas para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime. O caso reforça o alerta para a violência contra a mulher na região.