A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio após a morte de Sueli Soares, de 60 anos, encontrada dentro de casa na noite deste sábado (25), no bairro Vila Velha, na região de Caçapava Velha, em Caçapava.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a um chamado de encontro de cadáver em uma residência na Rua das Acácias. O caso foi registrado como homicídio, na modalidade de feminicídio, e segue sob investigação da delegacia do município.

Filha encontrou a vítima dentro do quarto